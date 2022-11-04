Основні події, які трапились на фронті та в тилу протягом 4 листопада, читайте у матеріалі 24 каналу.

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03:30 Також стало відомо, що G7 й Австралія домовлялися, щоб встановити обмеження ціни на нафту з Росії. Як повідомляють у Reuters, фіксація вартості нафти має набути чинності 5 грудня. Правда, наразі ще не визначилися з тим, якою буде цифра.

02:43 У Bloomberg повідомили, що ЄС може спрямувати заморожені активи Банку Росії на відновлення України. Над цим питанням уже працюють європейські політики, адже вони чудово розуміють, що ці кошти знадобляться на відбудову нашої держави після перемоги у війні.

01:42 В ОК "Південь" поділилися відомостями щодо того, чим завершився минулий день у регіоні. Наші військові завдали 4 авіаудари по ворогові, а також виконали 167 вогневих завдань. Щодо втрат за минулу добу на Півдні, то вони такі:

32 окупанти;

танк;

9 одиниць автомобільної та броньованої техніки;

2 склади з боєприпасами у Баштанському районі Миколаївщини.

00:36 В уряді Німеччини спростували тезу про те, що Шольц вважає важливими переговори з Путіним, озвучену Ердоганом. У заяві наголосили на тому, що канцлер досі вважає, що диктатор з Кремля повинен спочатку вивести свої війська з України. І лише після цього можна буде говорити про переговори.