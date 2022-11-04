Основные события, случившиеся на фронте и в тылу в течение 4 ноября, читайте в материале 24 канала.

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03:30 Также стало известно, что G7 и Австралия договаривались, чтобы установить ограничение цены на нефть из России. Как сообщают в Reuters, фиксация стоимости нефти должна вступить в силу 5 декабря. Правда, пока еще не определились с тем, какова будет цифра.

02:43 В Bloomberg сообщили, что ЕС может направить замороженные активы Банка России на восстановление Украины. Над этим вопросом уже работают европейские политики, ведь они прекрасно понимают, что эти средства понадобятся для восстановления нашего государства после победы в войне.

01:42 В ОК "Юг" поделились сведениями о том, чем завершился прошедший день в регионе. Наши военные нанесли 4 авиаудара по врагу, а также выполнили 167 огневых задач. Что касается потерь за минувшие сутки на Юге, то они таковы:

32 оккупанта;

танк;

9 единиц автомобильной и бронированной техники;

2 склада с боеприпасами в Баштанском районе Николаевщины.

00:36 В правительстве Германии опровергли тезис о том, что Шольц считает важными переговоры с Путиным, озвученный Эрдоганом. В заявлении отметили, что канцлер до сих пор считает, что диктатор из Кремля должен сначала вывести свои войска из Украины. И только после этого можно будет говорить о переговорах.