О важнейших событиях, произошедших на фронте и в тылу, за 3 ноября читайте в материале 24 канала.

Россия возвращается к зерновому соглашению, обстрел Сумщины и Черкасщины: хронология 252 дня войны

04:28 В украинской разведке заверили, что иранские баллистические ракеты, которые может получить Россия, никак не повлияют на ход войны. Нашим воинам нужно будет только минимизировать ущерб от этого оружия. Ведь будут страдать от атак гражданские объекты.

03:26 Строительство ОК "Юг" о ситуации в зоне его ответственности:

на линии столкновения оккупанты применили 30 БпЛА, чтобы осуществить разведку;

по позициям ВСУ враг гатив из авиации, ударных дронов, РСЗО, ствольной артиллерии, минометов и танков;

недавно освободившуюся Трифоновку оккупанты обстреливали в течение целого дня;

украинские военные ликвидировали 8 российских солдат, 2 танка, РСЗО "Град", инженерную машину разграждения ИМР-1, 9 единиц автобронетехники, 4 склада с боеприпасами в Баштанском и Бериславском районах, 6 железнодорожных цистерн с горюче-смазочными запасами;

также нашим военным удалось повредить танк кафиров, 5 единиц автобронетехники, РСЗО "Град" и буксированную гаубицу Д-20.

01:47 В США заявили, что ищут способы помешать Северной Корее передавать России оружие. Госдеп рассматривает дополнительные инструменты и возможности.

00:35 На заседании Совбеза ООН Россия пыталась создать комиссию по расследованию "биолабораторий" в Украине. Никто, кроме Китая, не захотел слушать маразматическую резолюцию, поэтому ее отклонили.

00:03 Оккупанты разобрали завалы на военной базе в населенном пункте Каиры Херсонской области. ВСУ нанесли по ней удар 26 октября. На месте происшествия обнаружили тела 62 погибших российских кафиров, большинство из них – кадыровцы.