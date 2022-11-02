24 канал собрал все самые важные события, которые произошли на фронте и в тылу, за 1 ноября. Больше – читайте дальше.

Внимание Сбитие вражеских дронов над Полтавщиной, и "Аллигаторов" – на Херсонщине: хронология 251 дня войны

2:58 На Юге за минувшие сутки ВСУ уничтожили:

25 оккупантов,

3 реактивные системы залпового огня "Град",

самоходную крупнокалиберную гаубицу "Акация",

самоходную артиллерийско-минометную установку "Нона",

зенитно-ракетный комплекс "Тор",

11 единиц автобронетехники,

3 склада с боеприпасами в Баштанском, Бериславском и Геническом районах.

1:30 В ряде областей вечером 1 ноября объявляли воздушную тревогу. Звуки взрывов слышали в Кременчуге Полтавской области. Мэр города Виталий Малецкий подтвердил, что вражеские объекты зафиксировали над городом.

В группе мониторинга вражеской авиации отметили, что на Днепропетровщине работали силы ПВО. Официальной информации об этом пока нет.

В СМИ появились данные, что один дрон Shahed-136 двигался в направлении Днепра. Около 23.14 местные сообщили о звуках взрывов в городе. Однако утверждали, что это тоже работа ПВО. После 1:00 в Днепре объявили отбой тревоги.