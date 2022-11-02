24 канал зібрав усі найважливіші події, які стались на фронті та в тилу, за 1 листопада. Більше – читайте далі.
Увага Збиття ворожих дронів над Полтавщиною, та "Алігаторів" – на Херсонщині: хронологія 251 дня війни
2:58 На Півдні за минулу добу ЗСУ знищили:
- 25 окупантів,
- 3 реактивні системи залпового вогню "Град",
- самохідну крупнокаліберну гаубицю "Акація",
- самохідну артилерійсько-мінометну установку "Нона",
- зенітно-ракетний комплекс "Тор",
- 11 одиниць автобронетехніки,
- 3 склади з боєприпасами в Баштанському, Бериславському і Генічеському районах.
1:30 У низці областей ввечері 1 листопада оголошували повітряну тривогу. Звуки вибухів чули у Кременчуці Полтавської області. Мер міста Віталій Малецький підтвердив, що ворожі об’єкти зафіксували над містом.
У групі моніторингу ворожої авіації зазначили, що на Дніпропетровщині працювали сили ППО. Офіційної інформації про це поки немає.
У ЗМІ з'явились дані, що один дрон Shahed-136 рухався у напрямку Дніпра. Близько 23:14 місцеві повідомили про звуки вибухів у місті. Однак стверджували, що це теж робота ППО. Після 1:00 у Дніпрі оголосили відбій тривоги.