24 канал зібрав усі найважливіші події, які стались на фронті та в тилу, за 1 листопада. Більше – читайте далі.

Увага Збиття ворожих дронів над Полтавщиною, та "Алігаторів" – на Херсонщині: хронологія 251 дня війни

2:58 На Півдні за минулу добу ЗСУ знищили:

25 окупантів,

3 реактивні системи залпового вогню "Град",

самохідну крупнокаліберну гаубицю "Акація",

самохідну артилерійсько-мінометну установку "Нона",

зенітно-ракетний комплекс "Тор",

11 одиниць автобронетехніки,

3 склади з боєприпасами в Баштанському, Бериславському і Генічеському районах.

1:30 У низці областей ввечері 1 листопада оголошували повітряну тривогу. Звуки вибухів чули у Кременчуці Полтавської області. Мер міста Віталій Малецький підтвердив, що ворожі об’єкти зафіксували над містом.

У групі моніторингу ворожої авіації зазначили, що на Дніпропетровщині працювали сили ППО. Офіційної інформації про це поки немає.

У ЗМІ з'явились дані, що один дрон Shahed-136 рухався у напрямку Дніпра. Близько 23:14 місцеві повідомили про звуки вибухів у місті. Однак стверджували, що це теж робота ППО. Після 1:00 у Дніпрі оголосили відбій тривоги.