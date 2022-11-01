Вражеский вертолет "приземлили" бойцы зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Восток" около 09:00.

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Кроме того, в 12:00 в Донецкой области защитники сбили беспилотник оперативно-тактического уровня.


Сбили еще один российский вертолет / Инфографика Воздушных сил

Потери врага увеличиваются

С начала полномасштабной войны русская армия потеряла немало техники, в том числе авиации. Например, 197 единиц средств ПВО, 276 самолетов, 257 вертолетов, 1415 беспилотников. Потери среди личного состава оккупантов уже достигли отметки 72 470.

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