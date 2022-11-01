Вражеский вертолет "приземлили" бойцы зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Восток" около 09:00.
Кстати Взрывы на аэродроме под Псковом: росСМИ сообщают о еще одной бомбе
Кроме того, в 12:00 в Донецкой области защитники сбили беспилотник оперативно-тактического уровня.
Сбили еще один российский вертолет / Инфографика Воздушных сил
Потери врага увеличиваются
С начала полномасштабной войны русская армия потеряла немало техники, в том числе авиации. Например, 197 единиц средств ПВО, 276 самолетов, 257 вертолетов, 1415 беспилотников. Потери среди личного состава оккупантов уже достигли отметки 72 470.
- Кстати, под Бахмутом 31 октября украинские военные подвели еще один российский вертолет Ми-8. Предварительно известно, что он принадлежал вагнеровцам, а на борту находились российские офицеры. В телеграм-каналах публиковали кадры горевшего вертолета.
- За 31 октября наши военные на Херсонщине ликвидировали еще два российских ударных вертолета Ка-52. "Аллигаторы" сбил подразделение зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования Юг.
- Перед этим наши военные также избавились от вражеского Ка-52 в небе над Херсонской областью.
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