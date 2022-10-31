Около 7:00 оккупанты совершили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины. Во время "прилетов" украинская ПВО уничтожила 12 ракет на юге страны.

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Откуда запускали ракеты

По информации ведомства, из самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 были выпущены крылатые ракеты Х-101/Х-555 с севера Каспийского моря и из Волгодонска Ростовской области.

Средства противовоздушной обороны уничтожили 10 ракет над Николаевской областью, 2 – над Одесской. Кроме того, в Херсонской области сбили очередной ударный вражеский вертолет Ка-52.

Заметим! Ка-52 – российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели в поле боя. Является продолжением развития модели Ка-50 "Черная акула".

Почему взорвались вертолеты в России

Как сообщают российские СМИ, в Псковской области взорвались два российских вертолета Ка-52. По предварительной информации, техника находилась на территории военного аэродрома, расположенного неподалеку от российско-латвийской границы. Вертолеты были непригодны для эксплуатации – они находились на ремонте.

Причины взрыва неизвестны. Согласно сообщению, от взрыва куски фюзеляжа разбросало на 200 метров вокруг.

Массированные ракетные удары по Украине 31 октября: что известно

В Киеве и области 31 октября прогремели взрывы. По информации властей, работала ПВО. В нескольких районах города отсутствуют свет и связь.

В Винницкой области ПВО сбила вражескую ракету. Она упала на гражданские объекты. Есть разрушения, но жертв или пострадавших нет.

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил 2 прилета по городу по состоянию на 8:18. Оккупанты ударили в объект инфраструктуры.

Российские захватчики нанесли ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры на территории Черкасской области. Часть области осталась без света.

Впервые с начала полномасштабного вторжения зафиксирован ракетный удар по территории Черновицкой области. Россияне атаковали критическую инфраструктуру области.

В Кировоградской области россияне атаковали энергетический объект в районе Светловодска. По предварительным данным, жертв нет. На месте атаки возник пожар.

В Хмельницкой области обломки ракеты упали на гражданский объект. На Львовщине работала ПВО.

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