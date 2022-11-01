По информации российских СМИ, на одном из воздушных судов аэродрома в Псковской области обнаружили самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает 24 канал.

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Где нашли взрывчатку

По предварительной информации, взрывное устройство было прикреплено к фюзеляжу вертолета Ми-28. Находка была обнаружена 31 октября во время осмотра места происшествия. Предварительная мощность взрывчатки составляет 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

Взрыв вертолетов на аэродроме "Веретье": что известно

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