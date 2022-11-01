По информации российских СМИ, на одном из воздушных судов аэродрома в Псковской области обнаружили самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает 24 канал.
‚ Интересно Бросили за гаражами: жителей Белгорода напугали цинковые гробы, в которых перевозили оккупантов
Где нашли взрывчатку
По предварительной информации, взрывное устройство было прикреплено к фюзеляжу вертолета Ми-28. Находка была обнаружена 31 октября во время осмотра места происшествия. Предварительная мощность взрывчатки составляет 400 граммов в тротиловом эквиваленте.
Взрыв вертолетов на аэродроме "Веретье": что известно
- В ночь на 31 октября на аэродроме в Псковской области, расположенном в 600 километрах от Украины, произошел взрыв. В результате которого два российских ударных вертолета Ка-52 "Аллигатор" уничтожены, а еще два – существенно повреждены.
- Вертолеты были непригодны для эксплуатации – они находились на ремонте. Согласно сообщению, от взрыва куски фюзеляжа разбросало на 200 метров вокруг.
- Кроме того, во время воздушной тревоги 31 октября украинские военные сбили два российских вертолета Ка-52.