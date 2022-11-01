За інформацією російських ЗМІ, на одному з повітряних суден аеродрому у Псковській області виявили саморобний вибуховий пристрій. Про це повідомляє 24 канал.

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Де знайшли вибухівку

За попередньою інформацією, вибуховий пристрій прикріпили до фюзеляжу вертольота Мі-28. Знахідку виявили 31 жовтня під час огляду місця події. Попередня потужність вибухівки становить 400 грамів у тротиловому еквіваленті.

Зауважте! Мі-28 – радянський та російський ударний вертоліт, призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також – малошвидкісних повітряних цілей і живої сили противника.

Вибух вертольотів на аеродромі "Веретьє": що відомо

В ніч на 31 жовтня на аеродромі у Псковській області, розташованому за 600 кілометрів від України, стався вибух. Внаслідок якого два російські ударні вертольоти Ка-52 "Алігатор" знищені, а ще два – суттєво пошкоджені.

Гелікоптери були непридатні для експлуатації – вони перебували на ремонті. Згідно з повідомленням, від вибуху шматки фюзеляжу розкидало на 200 метрів навколо.

Крім того, під час повітряної тривоги 31 жовтня українські військові збили два російські вертольоти Ка-52.

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