За інформацією російських ЗМІ, на одному з повітряних суден аеродрому у Псковській області виявили саморобний вибуховий пристрій. Про це повідомляє 24 канал.

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Де знайшли вибухівку

За попередньою інформацією, вибуховий пристрій прикріпили до фюзеляжу вертольота Мі-28. Знахідку виявили 31 жовтня під час огляду місця події. Попередня потужність вибухівки становить 400 грамів у тротиловому еквіваленті.

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