Через те, що найактивніші військові дії зараз тривають на Донбасі, найбільших втрат противник зазнає саме на тому напрямку. Проте на Півдні ЗСУ також мають значні успіхи та впевнено нищать ворогів.

До теми Українські воїни знищили буксир та 11 "шахідів" ворога: карта бойових дій на 5 листопада

Успіхи ЗСУ минулої доби

Сили оборони в Херсонській області уразили район зосередження російських окупаційних військ у населеному пункті Раденськ. Втрати противника зараз уточнюють.

Крім цього, сьогодні, 5 листопада, авіація Сил оборони завдали 3 удари по районах зосередження особового складу та ОВТ ворога. Натомість підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 9 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та склад боєприпасів окупантів.

Тим часом сили ППО теж попрацювали на славу, збивши 1 БпЛА "Мерлін". Також підтверджено, що за минулу добу наші захисники знищили 2 гелікоптери Ка-52 "Алігатор".

Що зараз відбувається на фронті: головне зі зведення Генштабу

Окупанти намагаються наступати на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, обстрілюють підрозділи Сил оборони вздовж лінії зіткнення, критичну інфраструктуру та помешкання цивільного населення.

За добу окупанти завдали 4 ракетних та 5 авіаційних ударів та здійснили більш ніж 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Від ударів противника постраждали понад 20 населених пунктів Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на кордоні з Білоруссю

На Волинському та Поліському напрямках нічого не змінилось. За наявною інформацією, у Білорусі продовжили перевірку бойової готовності підрозділів збройних до 14 листопада.

Зверніть увагу! Для українців зберігається загроза з Білорусі у вигляді авіаційних ударів, включно з використанням ударних БпЛА.

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