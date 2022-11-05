Из-за того, что самые активные военные действия сейчас продолжаются на Донбассе, наибольшие потери противник несет именно на том направлении. Однако на Юге ВСУ также имеют значительные успехи и уверенно уничтожают врагов.

Успехи ВСУ за прошедшие сутки

Силы обороны в Херсонской области поразили район сосредоточения российских оккупационных войск в населенном пункте Раденск. Потери противника сейчас уточняются.

Кроме этого, сегодня, 5 ноября, авиация Сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ врага. В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и склад боеприпасов оккупантов.

Тем временем силы ПВО тоже потрудились во славу, сбив 1 БпЛА "Мерлин". Также подтверждено, что за минувшие сутки наши защитники уничтожили 2 вертолета Ка-52 "Аллигатор".