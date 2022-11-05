Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Водночас на Херсонщині, за її словами, ситуація дещо незрозуміла.

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Поточна ситуація на Півдні країни

Речниця зауважила, що зараз сили українських військових на Півдні країни спрямовані на те, щоб "вичистити" звільнені території. Це допоможе у майбутньому посунути лінію фронту на користь ЗСУ.

Водночас вороги не сплять. Вони намагаються завдавати ударів авіацією по позиціях Збройних Сил, однак українські захисники натомість збивають техніку противника.

У ніч на 5 листопада на Півдні ЗСУ знищили:

2 ворожі гелікоптери;

6 дронів, які летіли по Миколаївщині;

2 дрони на Вінниччині.

За словами Гуменюк, окупанти продовжують тримати під вогневим терором населені пункти, які нещодавно були звільнені українськими захисниками. Уночі противники обстріляли з зенітно-ракетних систем С-300 селища Високопілля і Трифонівку. Нікопольський район також під постійними обстрілами.

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На Херсонщині ситуація "дивна"

Наталія Гуменюк вважає, що окупанти самі не до кінця розуміють, що вони роблять. Загарбники активно окопуються, й водночас проводять евакуацію військ.

Окупанти підірвали портові буксири, чим спровокували витік. Через це заповідна зона дельти Дунаю наразі забруднена кількома тонами пального.

Варто зауважити, що росіяни знищують всі плавзасоби, що трапляються на їхньому шляху. Ймовірно вони не хочуть, щоб ті, хто лишився на правому березі Дніпра, могли скористатися ними.

Військове керівництво та елітні підрозділи росіяни перемістили на лівий берег. Натомість решту загарбників залишили "стояти на смерть" без можливості відступити.

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Загарбники крадуть і вивозять цінні речі з Херсонщини

Херсонський активіст Володимир Молчанов розповів 24 каналу, що окупанти активно мародерять на тимчасово окупованій території. Упродовж "евакуації" росіяни намагалися вивезти мало не все, що бачили.

Що вороги вивезли з собою на інший берег:

медичне обладнання, зокрема новітні радіологічні прилади онкодиспансерів та кардіологічне обладнання;

ноутбуки зі шкіл;

розетки;

крісла;

весь вміст і застаріле обладнання з Телерадіоцентру;

автотранспорт "Суспільного" телебачення Херсону;

пограбували художній та краєзнавчий музеї;

пам'ятники російським діячам;

банкомати та термінали з Херсона;

холодильники;

запаси пального і запаси продовольства;

кістки Потьомкіна.

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