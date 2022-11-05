Один із варіантів росіяни вже почали реалізовувати на практиці. Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Зверніть увагу Росіяни хочуть уникнути розгрому на правобережжі Херсонщини й організовано відійти, – ISW

Лишатися чи не лишатися

Експерт зазначив, що для росіян на Херсонщині можливі два сценарії майбутніх дій, в одному з них є "пастка" для України.

На його думку, перший сценарій був актуальним лише донедавна, а саме – тримати лінію фронту так довго, наскільки це можливо.

Фронт "тріснув" і з Давидового Броду їм довелося відступити до Берислава, де вони тримають оборону. Все полягає у тому, щоб утримати позиції якомога довше, поки вони спробують налагодити хоч якось логістику і перекинути додаткових мобілізованих на Правобережжя й спробувати втримати Херсон,

– підкреслив фахівець.

Водночас другий сценарій, за словами Мусієнка, більш ймовірний, який вже зараз можна побачити "у дії".

"Вони збираються відходити й виводити своє важке озброєння й артилерійські системи, інші засоби з Правобережжя, позаяк хочуть їх рятувати. Зараз важке озброєння й техніка важать навіть більше, ніж це було в лютому, тому що вони втрачають досить багато", – розповів оглядач.

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За його словами, росіяни хочуть вивести хоча б в якомусь боєздатному стані своє угруповання військ з Правобережжя задля того, "щоб зберегти техніку, зброю і бодай якихось людей".

"Окупанти хочуть зберегти тих же десантників, які вже і так добре вимотали наші війська й спробувати їх на іншому напрямку. Вони бачать, що як тільки вони намагаються якусь логістику налагодити, ЗСУ її одразу знищують. У них не виходить, при всьому їхньому бажанні перекинути туди великі сили та засоби", – вказав фахівець.

Він переконаний, що під тиском українських військ ворог все ж таки буде відходити з Правобережжя, що є "питанням часу".

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Ворог готує провокації

Аналітик зауважив, що, вочевидь, росіяни "щось готують" на Херсонщині" – така ймовірність та ризики є, позаяк ворог воює терористичними методами й методами, які порушують будь-які правила і звичаї війни.

Всі ті звірства і трагедії ми бачили на деокупованих територіях. Тому теракти, мінування і підрив Херсона або ж те, що окупанти хочуть заманити ЗСУ у "пастку", або ж створити напівоточення – це все можливо,

– пояснив оглядач.

За його словами, про це також публічно говорять представники Генштабу і командування "Південь".

"Якщо про це говорять і розуміють, то усвідомлення та можливі варіанти теж розуміють. Так само працює розвідка, на місцях є сили опору, які також інформують про пересування російських військ та їхні дії й противляться окупації. Так само відомо, що вони мародерять, крадуть і намагаються вивезти все, що тільки можуть", – додав Мусієнко.

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