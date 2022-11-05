Під час брифінгу Джейк Салліван розповів, що зустрічався не лише із Зеленським, й з іншими військовими керівниками України. Вони доповіли йому, яка зброя необхідна Україні для продовження наступу на Херсонському напрямку. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Радник Байдена приїхав до Києва та зустрівся зі Зеленським

Білий дім пообіцяв надати необхідну зброю

На запитання журналіста про те, що зараз відбувається на Херсонщині, Салліван сказав, що він не може оцінювати ситуацію на полі бою в Україні. Він наголосив, що його основна задача переконатися в тому, що США надає Україні те, чого вона потребує.

Він розповів, що американські військові перебувають у тісному контакті з українськими, обговорюють ситуацію на фронті та з озброєнням. Заслухавши доповіді військових керівників України Салліван пообіцяв додаткову допомогу, адаптовану до потреб херсонської операції.

Сьогодні ми обговорювали якраз, що саме буде необхідно Україні для завершення цієї операції. Ми обговорювали всі аспекти, як ми можемо допомогти із підтримкою… І ми будемо робити все можливе для того, щоб допомогти,

– сказав він.

Чи справді росіяни відходять з Херсона

Також під час брифінгу журналісти запитали, чи дійсно російські війська залишають Херсон. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак відповів, що "ця війна навчила вірити тільки в те, що дійсно відбувається".

Якщо це дійсно буде відбуватися (відступ росіян з Херсона – 24 канал), ми всі це побачимо. Поки це все тільки розмови, заяви російської сторони, інформація, яку ми бачимо в телеграм-каналах, інших соцмережах. Але ми сьогодні віримо в реальні події й тому давайте будемо дивитися, що буде відбуватися надалі,

– сказав Єрмак.

Що відомо про візит Саллівана до України

4 листопада Джейк Салліван вперше приїхав в України від початку повномасштабної війни.

Він провів зустріч з Володимиром Зеленським та обговорив з президентом деталі нової оборонної допомоги від США.

Також Салліван запевнив, що Штати продовжать допомагати Україні незалежно від результатів виборів до Конгресу, які відбудуться вже 8 листопада.

Глава держави подякував раднику Байдена за підтримку України та вручив йому орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня.

До теми – брифінг Саллівана та Єрмака: дивіться відео