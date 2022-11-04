4 листопада безпековий радник США Джейк Салліван приїхав до України. Він пообіцяв, що після виборів до Конгресу підтримка України не зміниться.

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Що сказав Салліван

Салліван переконаний, що США й надалі будуть підтримувати Україну. Він наголосив, що це не "ймовірно", адже вірить, що так буде.

Я впевнений, що підтримка України з боку США буде непохитною та рішучою. І я не кажу що це "імовірно", це буде. Я вірю в це і президент Байден вірить в це,

– сказав він.

Посадовець нагадав, що так вважають і конгресмени, зокрема двоє сенаторів, які приїжджали до Києва цього тижня: демократка Кріс Кунс і республіканець Роб Портман.

Вам не треба покладатися на мої слова. У Києві учора була двопартійна делегація з сенату: Кунс і Портман, демократка та республіканець, які перед пресою підтвердили, що на їхню думку підтримка і надалі збережеться, США надаватимуть ресурси, необхідні для того, щоби допомогти народу України,

– нагадав Салліван.

США допомагатиме зброєю та фінансами

Джейк Салліван переконаний, що Штати й надалі надаватимуть Україні зброю та фінансову допомогу. Він вважає, що ця підтримка буде за будь-якої більшості в обох палатах Конгресу.

Довідка. США щомісяця надають Україні 1,5 мільярда доларів для погашення дефіциту бюджету, щоб наша країна могла зберігати економічну стабільність в умовах повномасштабної війни.

Безпековий радник США додав, що Байден має намір співпрацювати з обома партіями.

Скоро у США вибори до Конгресу

Вже 8 листопада 2022 року відбудуться вибори до Палати представників США. Тож українці непокояться, чи не зміниться підтримка Штатів, якщо більшість у Палаті отримають республіканці.

В інтерв'ю 24 каналу колишній керівник групи спеціальних операцій морської піхоти Еліот Акерман висловив сподівання, що якщо республіканці переможуть на виборах до Конгресу, підтримка України не зміниться.

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