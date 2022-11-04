4 ноября советник безопасности США Джейк Салливан приехал в Украину. Он пообещал, что после выборов в Конгресс поддержка Украины не изменится.

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Что сказал Салливан

Салливан убежден, что США и дальше будут поддерживать Украину. Он подчеркнул, что это не "вероятно", потому что верит, что так будет.

Я уверен, что поддержка Украины со стороны США будет твердой и решительной. И я не говорю, что это "вероятно", это будет. Я верю в это и президент Байден верит в это,

– сказал он.

Чиновник напомнил, что так считают и конгрессмены, в том числе двое сенаторов, которые приезжали в Киев на этой неделе: демократ Крис Кунс и республиканец Роб Портман.

Вам не нужно полагаться на мои слова. В Киеве вчера была двухпартийная делегация из сената: Кунс и Портман, демократ и республиканец, которые перед прессой подтвердили, что по их мнению поддержка и в дальнейшем сохранится, США будут предоставлять ресурсы, необходимые для того, чтобы помочь народу Украины,

– напомнил Салливан.

США будут помогать оружием и финансами

Джейк Салливан убежден, что Штаты и дальше будут предоставлять Украине оружие и финансовую помощь. Он считает, что эта поддержка будет при любом большинстве в обеих палатах Конгресса.

Справка. США ежемесячно предоставляют Украине 1,5 миллиарда долларов для погашения дефицита бюджета, чтобы наша страна могла сохранять экономическую стабильность в условиях полномасштабной войны.

Советник безопасности США добавил, что Байден намерен сотрудничать с обеими партиями.

Скоро в США выборы в Конгресс

Уже 8 ноября 2022 года состоятся выборы в Палату представителей США. Так что украинцы беспокоятся, не изменится ли поддержка Штатов, если большинство в Палате получат республиканцы.

В интервью 24 каналу бывший руководитель группы специальных операций морской пехоты Элиот Акерман выразил надежду, что если республиканцы победят на выборах в Конгресс, поддержка Украины не изменится.

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