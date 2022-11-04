О новом пакете помощи рассказала Сабрина Синг – заместитель спикера Петагона. За считанные часы до сообщения Алексей Резников анонсировал хорошие новости из США.
Заметьте Достаточно ли в ВСУ боеприпасов: Резников рассказал, сколько оружия будет производить Украина
Что вошло в новый пакет помощи
- ПВО Hawk (установки прошлого поколения, которые во время Холодной войны были главным зенитным комплексом США и стран НАТО во времена Холодной войны).
- 250 БТР М1117;
- 40 бронекатеров;
- 1100 беспилотников Phoenix Ghost.
Сообщают, что танки, которые передадут Украине – чешские. Их модернизацию будут спонсировать США и Нидерланды.
Чем известны Phoenix Ghost, которые получит Украина
Беспилотники Phoenix Ghost могут находиться в воздухе до 6 часов.