О новом пакете помощи рассказала Сабрина Синг – заместитель спикера Петагона. За считанные часы до сообщения Алексей Резников анонсировал хорошие новости из США.

Заметьте Достаточно ли в ВСУ боеприпасов: Резников рассказал, сколько оружия будет производить Украина

Что вошло в новый пакет помощи

ПВО Hawk (установки прошлого поколения, которые во время Холодной войны были главным зенитным комплексом США и стран НАТО во времена Холодной войны).

250 БТР М1117;

40 бронекатеров;

1100 беспилотников Phoenix Ghost.

Сообщают, что танки, которые передадут Украине – чешские. Их модернизацию будут спонсировать США и Нидерланды.

Чем известны Phoenix Ghost, которые получит Украина

Беспилотники Phoenix Ghost могут находиться в воздухе до 6 часов.