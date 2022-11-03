Ключевой смысл визита – именно оборонительный. Президент отметил, что бронетехника очень необходима нам сейчас.

Кстати Зеленский в обращении озвучил первоочередную национальную задачу украинцев

Зеленский рассказал, что с президентом Греции говорили об оборонном сотрудничестве, усилении санкций против России, подготовке спецтрибунала по агрессии России против Украины.

Кстати, Сакелларопулу в ходе визита заявила о поддержке членства Украины в ЕС и трибунале против России.

Грецию пригласят отстраивать Украину

Среди других тем было восстановление Украины. Зеленский отметил, что для Греции все это – особая тематика. Сообщество украинских греков традиционно живет на Юге Украины, во многих городах и селах, значительная часть которых сильно пострадала от российских ударов.

Многие греки жили в Мариуполе, в районе Мариуполя... Надеюсь на активную поддержку Грецией наших усилий для привлечения всех российских убийц и палачей к законной ответственности за то, что они наделали против наших людей,

– подчеркнул глава государства.

Он добавил, когда мы вернем украинский флаг во все города и села Юга, греческие компании и специалистов пригласят принять участие в восстановлении нормальной жизни в этой части Украины.

Смотрите больше – обращение Зеленского за 3 ноября: видео