Про актуальну ситуацію на фронтах доповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

Важливо Реакція США на ядерний шантаж РФ, зброя для звільнення Херсона: хронологія 255 дня війни

Зокрема, ворог намагається наступати на:

Бахмутському,

Авдіївському,

Новопавлівському напрямках.

Обстріли не вщухають

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка на Луганщині та Спірне, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Кліщіївка, Озарянівка, Майорськ, Кам'янка, Первомайське, Невельське, Мар'їнка, Новомихайлівка і Павлівка Донецької області.

Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення та продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 21 авіаційний удар, здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів російських окупантів зазнали райони близько 20 населених пунктів Львівської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Вінницької областей.

Цікаво Розпаковка Mohajer: які західні технології знайшли в іранських БпЛА – розслідування "Схем"

Ворог зазнає шалених втрат на Півдні

За уточненою інформацією, 3 листопада, в результаті вогневого ураження ворожої переправи поблизу населеного пункту Антонівка Херсонської області, було знищено буксир. Ще 2 плавучі засоби отримали пошкодження та потребують ремонту. Неспокійно окупантам було і:

в районі населеного пункту Ольгівка. Там вдалося знищити колону окупантів, що очікувала на переправу. Інформація щодо втрат живої сили ворога уточнюється;

в районі населеного пункту Нововасилівка Миколаївської області, було знищено 6 паливозаправників противника.

3 листопада поточного року у місті Мелітополь відзначено прибуття приблизно 80 поранених окупантів. В медичних підрозділах окупантів не вистачає кваліфікованого персоналу, зокрема лікарів-хірургів. Наявний медперсонал не здатен надати якісну медичну допомогу.

У Херсоні російські окупанти намагаються виявити місцевих жителів, які відмовились евакуйовуватись на тимчасово підконтрольну російським загарбникам територію. Місто грабують, інфраструктуру знищують.

Досягнення наших ЗСУ

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 11 ударів. Під ураження потрапили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 7 позицій засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили:

БпЛА типу "Орлан-10",

11 дронів Shahed-136,

2 крилаті ракети "Калібр".

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 2 пункти управління ворога, 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та 4 інших важливих військових об'єкти окупантів.

Цікаво – Росіян непокоять лише гроші за мертвих окупантів: дивіться відео