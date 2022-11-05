У ГУР неодноразово розповідали, які запчастини знаходили у збитих безпілотниках. Але журналісти "Схем" отримали дозвіл на зйомку БпЛА Mohajer-6, збитого поблизу Очакова, та вирішили розібратись у запчастинах самостійно.

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В Mohajer-6 низка компонентів із західних країн

Тегеран заявляє, що в основі виробництва Mohajer-6 лежать місцеві винаходи, проте це не так. Левова частка компонентів вироблена компаніями зі США та країн ЄС, санкційна політика яких щодо Ірану обмежує експорт технологій, які можуть бути використані у військових цілях.

Журналісти впізнали компоненти виробництва щонайменше 15 західних виробників, більшість з яких – американські. Загалом, за оцінками ГУР, іранський бойовий безпілотник містить компоненти від майже 30 різних технологічних компаній, які базуються в Північній Америці, ЄС, Японії, Тайвані та Китаю.

Що входить у начинку Mohajer-6 за країнами

США

Мікросхеми компанії Linear Technology Corporation.

Мікрочип з логотипом американської компанії Analog Devices.

Декілька компонентів, виготовлених компанією зі США Xilinx. Її материнською структурою є транснаціональна напівпровідникова компанія Advanced Micro Devices (AMD) з головним офісом у Каліфорнії. Від них Mohajer-6 містить програмовану мікросхему Artix-7, встановлену в блоці передачі та прийому інформації та інтегральну мікросхему Spartan-6. Її встановили в модулі, за допомогою якого ракету наводять на ціль.

На низці плат є компоненти з логотипом американського технологічного гіганта Texas Instruments – сигнальні процесори, конвертори, мікросхеми.

Журналісти звернулися з запитом у Texas Instruments, AMD, Technology та Xilinx із запитанням, чи відомо як їхня продукція могла потрапити в Іран. Компанія Texas Instruments заявила, що не продає свою продукцію в Росію, Білорусь чи Іран. Інші компанії поки що не надали свої відповіді.

Китай

Також на БпЛА є камера гонконзької компанії RunCam Technology Co., Ltd. Вона розташована в носовій частині й виконує роль курсової камери, яка дозволяє контролювати політ іранського дрона у реальному часі. Їхн. продукцію можна купити в Ірані без проблем. На офіційному сайті вказано, що в Ірані працюють два офіційні дилери, які реалізують камери для онлайн-передачі відеопотоку.

На запитання журналістів у RunCam відповіли що їм "дуже прикро, що продукти RunCam використовувалися у війні". Там заявили, що RunCam спеціалізується на виробництві товарів для хобі авіамоделістів і ніколи не зв'язуються з клієнтами, пов’язаними з військовими.

Цікава історія з тепловізорами. Виробника тепловізійної камери Mohajer-6 визначити складніше – вона нагадує як модель Ventus Hot, яку випускає компанія з США Sierra-Olympic Technologies, так і дешевший китайський аналог від Qingdao Thundsea Marine Technology. У ГУР теж остаточно не встановили виробника. Китайський виробник у відповіді відповів, що вони лише вийшли на ринок і поки не постачали свої вироби в інші країни. Відповіді від американської компанії поки що немає.

Австрія

В іранському БпЛА знайшли австрійський авіадвигун BRP-Rotax GmbH & Co KG від італійської компанії Luciano Sorlini. На сайті вказано, що вона займалась постачанням продукції Rotax до Ірану щонайменше до 2020 року. В Ірані у Rotax є й офіційний сервісний центр – компанія MahtaWing, де ремонтують двигуни Rotax 912 iS.

При цьому компанія Rotax наполягає, що "не давали дозволу на постачання своєї продукції виробникам військових БПЛА до Ірану чи Росії". Вони також заявили, що не продавали свої двигуни через офіційних дилерів в Іран з 2019 року і не збираються цього робити найближчим часом.

Як Іран отримав ці компоненти

Передусім, через офіційних дилерів компаній-виробників, яких як у виробника камер RunCam. Також Іран розуміється на практиці паралельного імпорту – ввезення товарів без дозволу виробників та за "сірими" схемами.

Старший науковий співробітник Центру досліджень науки та безпеки Королівського коледжу Лондона Деніел Солсбері розповів, що здебільшого це роблять, будуючи незаконні мережі закупівель через підставні компанії або через посередників, які зареєстровані в третіх країнах, до прикладу в ОАЕ чи Гонконгу.

США намагаються змусити арештувати причетних та екстрадувати до США для суду. Було навіть кілька прикладів, коли це мало успіх. Але частіше країни не хочуть "грати в м'яч" зі США. Існує багато різноманітних складнощів і викликів, коли йдеться про впровадження експортного контролю,

– сказав він.

Попри це Солсбері переконаний, що за минулі 40 років Ірану доводилося використовувати незаконні мережі закупівель, щоб отримувати технології для своїх військових програм, ядерної та ракетних програм і навіть для побутових речей, які є під різними видами обмежень.

Більшість компонентів – побутові

Mohajer-6 призначений для розвідки, спостереження, захоплення цілей або перевезення боєприпасів.

Нагадаємо, раніше у ГУР розповіли, що Mohajer-6 містить компоненти зі США, Японії, Китаю, Швеції, Австрії та навіть один компонент українського виробництва.

Росія закупила небагато Mohajer, зараз у неї їх близько 20. Країна-агресорка нечасто їх використовує і це не дивно, оскільки вони значно програють своїм конкурентам. Більшість запчастин – побутового призначення.

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