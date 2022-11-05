В ГУР не раз рассказывали, какие запчасти находили в сбитых беспилотниках. Но журналисты "Схем" получили разрешение на съемку БпЛА Mohajer-6, сбитого вблизи Очакова, и решили разобраться в запчастях самостоятельно.

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В Mohajer-6 ряд компонентов из западных стран

Тегеран заявляет, что в основе производства Mohajer-6 лежит местное изобретение, однако это не так. Львиная доля компонентов выработана компаниями из США и стран ЕС, санкционная политика которых в отношении Ирана ограничивает экспорт технологий, которые могут быть использованы в военных целях.

Журналисты узнали компоненты производства не менее 15 западных производителей, большинство из которых – американские. По оценкам ГУР, иранский боевой беспилотник содержит компоненты от почти 30 различных технологических компаний, базирующихся в Северной Америке, ЕС, Японии, Тайване и Китае.

Что входит в начинку Mohajer-6 по странам

США

Микросхемы компании Linear Technology Corporation.

Микрочип с логотипом американской компании "Analog Devices".

Несколько компонентов, изготовленных компанией из США Xilinx. Ее материнской структурой является транснациональная полупроводниковая компания Advanced Micro Devices (AMD) с головным офисом в Калифорнии. От них Mohajer-6 содержит программируемую микросхему Artix-7, установленную в блоке передачи и приема информации и интегральную микросхему Spartan-6. Ее установили в модуле, посредством которого ракету наводят на цель.

На ряде плат есть компоненты с логотипом американского технологического гиганта Texas Instruments – сигнальные процессоры, конверторы, микросхемы.

Журналисты обратились с запросом у Texas Instruments, AMD, Technology и Xilinx с вопросом, известно ли, как их продукция могла попасть в Иран. Компания Texas Instruments заявила, что не продает свою продукцию в Россию, Белоруссию или Иран. Остальные компании пока не предоставили свои ответы.

Китай

Также на БПЛА есть камера гонконгской компании RunCam Technology Co., Ltd. Она расположена в носовой части и выполняет роль курсовой камеры, позволяющей контролировать полет иранского дрона в реальном времени. Их продукцию можно купить в Иране без проблем. На официальном сайте указано, что в Иране работают два официальных дилера, реализующих камеры для онлайн-передачи видеопотока.

На вопросы журналистов в RunCam ответили, что им "очень досадно, что продукты RunCam использовались в войне". Там заявили, что RunCam специализируется на производстве товаров для хобби авиамоделистов и никогда не связывается с клиентами, связанными с военными.

Интересная история с тепловизорами. Производителя тепловизионной камеры Mohajer-6 определить сложнее – она напоминает как модель Ventus Hot, выпускаемую компанией из США Sierra-Olympic Technologies, так и более дешевый китайский аналог от Qingdao Thundsea Marine Technology. В ГУР тоже совсем не установили производителя. Китайский производитель ответил, что они только вышли на рынок и пока не поставляли свои изделия в другие страны. Ответа от американской компании пока нет.

Австрия

В иранском БпЛА обнаружили австрийский авиадвигатель BRP-Rotax GmbH & Co KG от итальянской компании Luciano Sorlini. На сайте указано, что она занималась поставкой продукции Rotax в Иран по меньшей мере до 2020 года. В Иране у Rotax есть и официальный сервисный центр – компания MahtaWing, где ремонтируют двигатели Rotax 912 iS.

При этом компания Rotax настаивает, что "не давали разрешения на поставку своей продукции производителям военных БПЛА в Иран или Россию". Они также заявили, что не продавали свои двигатели из-за официальных дилеров в Иран с 2019 года и не собираются этого делать в ближайшее время.

Как Иран получил эти компоненты

Прежде всего, через официальных дилеров компаний-производителей, которых как у производителя камер RunCam. Также Иран разбирается в практике параллельного импорта – ввоз товаров без разрешения производителей и по "серым" схемам.

Старший научный сотрудник Центра исследований науки и безопасности Королевского колледжа Лондона Дэниел Солсбери рассказал, что в большинстве своем это делают, строя незаконные сети закупок через подставные компании или через посредников, зарегистрированных в третьих странах, к примеру в ОАЭ или Гонконге.

США пытаются заставить арестовать причастных и экстрадировать в США для суда. Было даже несколько примеров, когда это имело успех. Но чаще страны не хотят "играть в мяч" из США. Существует много разнообразных сложностей и вызовов, когда речь идет о внедрении экспортного контроля,

– сказал он.

Несмотря на это, Солсбери убежден, что за прошедшие 40 лет Ирану приходилось использовать незаконные сети закупок, чтобы получать технологии для своих военных программ, ядерной и ракетных программ и даже для бытовых вещей, находящихся под разными видами ограничений.

Большинство компонентов – бытовые

Mohajer-6 предназначен для разведки, наблюдения, захвата целей или перевозки боеприпасов.

Напомним, ранее в ГУР рассказали, что Mohajer-6 содержит компоненты из США, Японии, Китая, Швеции, Австрии и даже один компонент украинского производства.

Россия закупила немного Mohajer, сейчас у нее их около 20. Страна-агрессорка нечасто их использует и это не удивительно, поскольку они значительно проигрывают своим конкурентам. Большинство запчастей – бытового назначения.

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