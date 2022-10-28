После детального анализа в ГУР Минобороны пришли к выводу, что он значительно проигрывает своим конкурентам по характеристикам.
Важно Ничего личного, только бизнес: сбитый иранский дрон Mohajer-6 имеет австрийский двигатель, – СМИ
Почему Mohajer-6 хуже конкурентов
Дело в том, что для производства иранских разведывательно ударных беспилотников Mohajer-6 используются компоненты бытового назначения. Поэтому беспилотник значительно хуже аналогов своих конкурентов.
Сотрудники военной разведки Украины, выяснили, откуда происходят комплектующие беспилотника, который россияне закупили у Ирана для ведения боевых действий в Украине. Также специалисты ГУР МО Украины обнаружили детали маркированные на официальном языке Ирана – фарси.
Все доказательства причастности представителей иностранных стран к поставке оружия и его комплектующих террористической России будут переданы международным организациям, для наложения на них экономических санкций.
Что известно о беспилотнике Mohajer-6Этот беспилотник имеет максимальный взлетный вес 600 килограмм, полезную нагрузку 100 килограмм и дальность полета 200 километров. Его максимальная скорость составляет 200 км/ч, а продолжительность полета – 12 часов. Максимальная высота полета – 5400 метров.
Добавим, что таких Mohajer-6 украинские ПВО пока приземлили менее пяти, но Россия редко использует их – по приблизительным подсчетам, в России их всего около 20.
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