После детального анализа в ГУР Минобороны пришли к выводу, что он значительно проигрывает своим конкурентам по характеристикам.

Важно Ничего личного, только бизнес: сбитый иранский дрон Mohajer-6 имеет австрийский двигатель, – СМИ

Почему Mohajer-6 хуже конкурентов

Дело в том, что для производства иранских разведывательно ударных беспилотников Mohajer-6 используются компоненты бытового назначения. Поэтому беспилотник значительно хуже аналогов своих конкурентов.

Сотрудники военной разведки Украины, выяснили, откуда происходят комплектующие беспилотника, который россияне закупили у Ирана для ведения боевых действий в Украине. Также специалисты ГУР МО Украины обнаружили детали маркированные на официальном языке Ирана – фарси.

Обратите внимание! Разведчики подтвердили, что "начинка" беспилотника преимущественно иностранная: австрийский мотор, японские, китайские и американские камеры.

Все доказательства причастности представителей иностранных стран к поставке оружия и его комплектующих террористической России будут переданы международным организациям, для наложения на них экономических санкций.

Что известно о беспилотнике Mohajer-6 Этот беспилотник имеет максимальный взлетный вес 600 килограмм, полезную нагрузку 100 килограмм и дальность полета 200 километров. Его максимальная скорость составляет 200 км/ч, а продолжительность полета – 12 часов. Максимальная высота полета – 5400 метров.

Добавим, что таких Mohajer-6 украинские ПВО пока приземлили менее пяти, но Россия редко использует их – по приблизительным подсчетам, в России их всего около 20.

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