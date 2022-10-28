Після детального аналізу у ГУР Міноборони дійшли висновку, що він значно програє своїм конкурентам за характеристиками.
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Чому Mohajer-6 гірший за конкурентів
Річ у тім, що для виробництва іранських розвідувально-ударних безпілотників Mohajer-6 використовуються компоненти побутового призначення. Тому безпілотник є значно гіршим за аналоги своїх конкурентів.
Співробітники воєнної розвідки України, з'ясували звідки походять комплектуючі безпілотника, який росіяни закупили в Ірану для ведення бойових дій в Україні. Також фахівці ГУР МО України виявили деталі марковані офіційною мовою Ірану – фарсі.
Всі докази причетності представників іноземних країн до постачання зброї та її комплектуючих терористичній Росії будуть передані до міжнародних організацій, для накладення на них економічних санкцій.
Що відомо про безпілотник Mohajer-6Цей безпілотник має максимальну злітну вагу 600 кілограмів, корисне навантаження 100 кілограмів і дальність польоту 200 кілометрів. Його максимальна швидкість складає 200 кілометрів на годину, а тривалість польоту – 12 годин. Максимальна висота польоту – 5400 метрів.
Додамо, що таких Mohajer-6 українські ППО поки що приземлили менше п'яти, але Росія нечасто використовує їх – за приблизними підрахунками, у Росії їх всього близько 20.
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