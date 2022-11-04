Такое мнение озвучил Министр обороны Украины Алексей Резников во время брифинга. По его словам, первая партия, которую Иран передал стране-агрессору, составила около 300 единиц дронов.

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Пока россияне практически их все уже использовали, большинство – сбили украинские защитники.

Мы знаем, что заключены контракты, по разным данным, от полутора тысяч до 2,4 тысяч дронов. Но это не значит, что они их получили. Это контракт-обязательство иранской стороны, а Иран поставляет эти дроны и в другие страны для боевых действий. Да и у них не все спокойно развивается сейчас,

– отметил Резников.

Но выразил надежду, что не все обязательства иранская сторона сможет выполнить по отношению к России.

Также министр напомнил, что израильские коллеги уничтожили несколько заводов по производству этих дронов на территории соседней страны. Следовательно, объем предоставленных России дронов меньше.

Обратите внимание! Юрий Игнат отмечает, что хотя украинские войска сбивают более 85% дронов, расслабляться пока не стоит. У россиян еще очень много дронов-камикадзе, которыми они будут пытаться терроризировать украинский народ.

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