Ведь система "Железный купол" не является панацеей от всего вооружения. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан.

Обратите внимание Готов ли Израиль помогать Украине и каким оружием он мог бы поделиться: ответ эксперта

Лучше уничтожить дроны в местах хранения, чем ловить в небе

Если на Израиль пойдут БПЛА уровня шахидов, то ему будет, мягко говоря, неприятно,

– объяснил военный эксперт.

По его словам, Израиль правильно выполнил задание – не ловить беспилотников у себя в небе, а уничтожить их в местах хранения или пусков. Итак, нашему государству есть чему поучиться у Израиля, чтобы в будущем ликвидировать дроны на территории страны-агрессора. Ведь это легитимная военная цель.

"То есть уничтожать заводы многоузловой сборки БПЛА, которые, вероятно, уже есть на территории России. Для этого нам нужны свои беспилотники и они, по моему мнению, скоро у нас будут появляться", – подытожил полковник запаса ВСУ.

Свитан рассказал, зачем Израиль уничтожает места сбора иранских дронов: смотрите видео

Израиль отказывается помогать Украине