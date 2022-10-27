Адже система "Залізний купол" не є панацеєю від усього озброєння. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.
Зверніть увагу Чи готовий Ізраїль допомагати Україні та якою зброєю він міг би поділитися: відповідь експерта
Краще знищити дрони в місцях зберігання, ніж ловити в небі
Якщо на Ізраїль підуть БпЛА рівня шахідів, то йому буде, м'яко кажучи, неприємно,
– пояснив військовий експерт.
За його словами, Ізраїль правильно виконав завдання – не ловити безпілотники у себе в небі, а знищити їх в місцях зберігання або пусків. Отже, нашій державі є чому повчитися в Ізраїля, щоб в майбутньому ліквідовувати дрони на території країни-агресорки. Адже це є легітимною військовою ціллю.
"Тобто знищувати заводи багатовузлового збирання БпЛА які, ймовірно, вже є на території Росії. Для цього нам треба свої безпілотники й вони, на мою думку, скоро в нас з'являтимуться", – підсумував полковник запасу ЗСУ.
Світан розповів, навіщо Ізраїль знищує місця збирання іранських дронів: дивіться відео
Ізраїль відмовляється допомагати Україні
- Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц також наголосив, що Ізраїль не надаватиме зброю Україні. Втім, вони продовжать постачати медичну та гуманітарну допомогу нашій державі.
- Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу переконаний, якщо Ізраїль передасть Україні зброю, вона може опинитися в руках Ірану. Мовляв, влада країни боїться, що їхня зброя може бути використана проти них.
- Президент Володимир Зеленський заявляв, що шокований відсутністю допомоги Україні від Ізраїлю з початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки в лютому.
- Керівник ОП Андрій Єрмак зустрівся з представниками провідних єврейських організацій та закликав надати нашій державі сучасні системи ППО, які має Ізраїль. За словами Єрмака, важливо розблокувати військово-технічну співпрацю між двома країнами.
- Водночас за інформацією видання The New York Times, Ізраїль може передавати Україні розвідувальні дані щодо іранських дронів-камікадзе. Крім того, приватні ізраїльські компанії допомагають Україні супутниковими даними щодо позицій російських військ.