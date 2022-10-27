Адже система "Залізний купол" не є панацеєю від усього озброєння. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Краще знищити дрони в місцях зберігання, ніж ловити в небі

Якщо на Ізраїль підуть БпЛА рівня шахідів, то йому буде, м'яко кажучи, неприємно,

– пояснив військовий експерт.

За його словами, Ізраїль правильно виконав завдання – не ловити безпілотники у себе в небі, а знищити їх в місцях зберігання або пусків. Отже, нашій державі є чому повчитися в Ізраїля, щоб в майбутньому ліквідовувати дрони на території країни-агресорки. Адже це є легітимною військовою ціллю.

"Тобто знищувати заводи багатовузлового збирання БпЛА які, ймовірно, вже є на території Росії. Для цього нам треба свої безпілотники й вони, на мою думку, скоро в нас з'являтимуться", – підсумував полковник запасу ЗСУ.

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