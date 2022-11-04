В украинские разведчики информируют, что Россия использует не только территорию Курской АЭС, но и связанные с ней предприятия. Курская АЭС расположена всего в 100 километрах от Украины.

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Россияне завозили на атомную станцию ракеты в С-300

Сообщается, что в течение последних нескольких недель в подземные ангары предприятия "Курскатомэнергоремонт" в районе поселка Иванино россияне завозили ракеты в комплексы С-300.

В ГУР МО сообщили, что в конце октября было замечено прибытие в эти ангары нескольких гражданских грузовиков на иранских автомобильных номерах с неизвестным грузом.

Вероятно, Россия использует ангары предприятия "Курскатомэнергоремонт" в военных целях. В частности, россияне могут скрыто размещать и обслуживать боеприпас к ракетному вооружению и иранским дронам.

Не исключается наличие в указанных подземных хранилищах иранских баллистических ракет,

– отметили в ГУР МО.

В украинские разведчики считают, что МАГАТЭ должно тщательно проверить эту информацию.

Россия использует атомные станции в военных целях

Следует отметить, что Россия далеко не впервые использует атомную станцию ​​в военных целях. Чего только стоят действия россиян на оккупированной Запорожской АЭС, где оккупанты даже открывали огонь.

В начале сентября россияне вывезли всю военную технику из ЗАЭС из-за визита миссии МАГАТЭ. Но не успела большая часть наблюдателей уехать, как Россия вернула оружие на атомную станцию.

После этого в МАГАТЭ призвали Россию немедленно вывести войска из ЗАЭС. Однако в Генштабе ВСУ зафиксировали, что Россия увеличила присутствие своих войск на ЗАЭС.

Кроме того, в ноябреразместили на Запорожской АЭС военное оборудование.

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