В українській розвідці інформують, що Росія використовує не тільки територію Курської АЕС, але й пов'язаних з нею підприємств. Курська АЕС розташована всього за 100 кілометрів від України.

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Росіяни завозили на атомну станцію ракети до С-300

Повідомляється, що впродовж останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства "Курскатоменергоремонт" в районі селища Іваніно росіяни завозили ракети до комплексів С-300.

У ГУР МО повідомили, що наприкінці жовтня було помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем.

Ймовірно, Росія використовує ангари підприємства "Курскатоменергоремонт" у військових цілях. Зокрема, росіяни можуть приховано розміщувати й обслуговувати боєприпаси до ракетного озброєння та іранських дронів.

Не виключається наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет,
– наголосили в ГУР МО.

В українській розвідці вважають, що МАГАТЕ має ретельно перевірити цю інформацію.

Росія використовує атомні станції у військових цілях

  • Варто зазначити, що Росія далеко не вперше використовує атомну станцію у військових цілях. Чого тільки варті дії росіян на окупованій Запорізькій АЕС, де окупанти навіть відкривали вогонь.
  • На початку вересня росіяни вивезли всю військову техніку із ЗАЕС через візит місії МАГАТЕ. Та не встигла більша частина спостерігачів поїхати, як Росія повернула зброю на атомну станцію.
  • Після цього в МАГАТЕ закликали Росію негайно вивести війська із ЗАЕС. Однак в Генштабі ЗСУ зафіксували, що Росія збільшила присутність своїх військ на ЗАЕС.
  • Крім того, у листопаді розмістили на Запорізькій АЕС військове обладнання.

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