В українській розвідці інформують, що Росія використовує не тільки територію Курської АЕС, але й пов'язаних з нею підприємств. Курська АЕС розташована всього за 100 кілометрів від України.

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Росіяни завозили на атомну станцію ракети до С-300

Повідомляється, що впродовж останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства "Курскатоменергоремонт" в районі селища Іваніно росіяни завозили ракети до комплексів С-300.

У ГУР МО повідомили, що наприкінці жовтня було помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем.

Ймовірно, Росія використовує ангари підприємства "Курскатоменергоремонт" у військових цілях. Зокрема, росіяни можуть приховано розміщувати й обслуговувати боєприпаси до ракетного озброєння та іранських дронів.

Не виключається наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет,

– наголосили в ГУР МО.

В українській розвідці вважають, що МАГАТЕ має ретельно перевірити цю інформацію.

Росія використовує атомні станції у військових цілях

Варто зазначити, що Росія далеко не вперше використовує атомну станцію у військових цілях. Чого тільки варті дії росіян на окупованій Запорізькій АЕС, де окупанти навіть відкривали вогонь.

На початку вересня росіяни вивезли всю військову техніку із ЗАЕС через візит місії МАГАТЕ. Та не встигла більша частина спостерігачів поїхати, як Росія повернула зброю на атомну станцію.

Після цього в МАГАТЕ закликали Росію негайно вивести війська із ЗАЕС. Однак в Генштабі ЗСУ зафіксували, що Росія збільшила присутність своїх військ на ЗАЕС.

Крім того, у листопаді розмістили на Запорізькій АЕС військове обладнання.

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