Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ. Путин пытается еще раз прикрыть принудительную "эвакуацию" во временно оккупированном Херсоне своими якобы благими намерениями.

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Путин якобы не хочет страданий гражданских

Цинизм Путина максимально зашкаливает, если учитывать его "стремление" не нанести вред гражданским. Мол, его призыв "убрать" из зоны боевых действий мирных жителей Херсона – исключительно жест доброй воли. Это он говорит после девяти месяцев оккупации, во время которых херсонцев запугивали, терроризировали и издевались над ними ежедневно.

Какая сейчас ситуация в Херсонской области

Начнем с того, что в Херсонской области оккупанты сносят вышки украинских операторов. Таким образом враг буквально стреляет себе в ногу, ведь эти же конструкции использовали для обеспечения мобильной связи и интернета. Если они это делают для того, чтобы усложнить жизнь ВСУ, они просчитались, ведь нам помогают Starlink.

Тем временем на Херсонщину ночью подвезли свежий "хлопок". Доставку оформили в гостиничный комплекс "Золотой Фазан", недалеко от села Раденск. Об этом рассказал мэр Олешек Евгений Рыщук. Он отметил, что детонацию можно было слышать несколько часов.

Российский публицист Андрей Пионтковский поделился предположением, когда ВСУ освободят Херсон. По его мнению, это может произойти уже в этом месяце. И этот момент может стать триггером, который запустит важнейшие политические процессы в Кремле.