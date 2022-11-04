Так, в Новой Каховке линия обороны врага больше похожа на общественные туалеты. Кажется, будто оккупанты готовятся к какому-то фестивалю и потому поставили много туалетов. Фото с места происшествия опубликовали местные телеграмм-каналы, пишет 24 канал.

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Однако на самом деле это не туалеты, как может показаться с первого взгляда. Это действительно оборонительные конструкции из бетона. Возможно, тот, кто планировал обустройство обороны, решил остановить контрнаступление ВСУ смехом.



Линия обороны врага в Новой Каховке / "Риа-Мелитополь"



Россияне готовятся обороняться в Новой Каховке / Фото "Риа-Мелитополь"

Будут ли оккупанты биться за Херсон

Аналитики американского Института изучения войны попытались спрогнозировать, будут ли российские войска сражаться за Херсон, когда туда придут Вооруженные Силы Украины. Сейчас оккупанты обустраивают запасные позиции на левом берегу Днепра и оборонные позиции северо-западнее Херсона. Кроме того, туда перебрасывают дополнительные силы.

Поэтому невозможно сказать, что именно задумали оккупанты. В то же время, если элитные подразделения России выведут с правого берега Днепра, это означает, что враг не будет биться.

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