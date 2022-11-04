Также изменилась ситуация с военным присутствием оккупантов в Херсоне. Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
Обратите внимание Путин готовит два варианта, – Гудков предположил, чего ожидать от российской армии в Херсоне
Депутат отметил, что на сегодняшний день как наглядно, так и по информации жителей Херсона можно сказать, что "оккупантов в военной форме" в городе стало значительно меньше.
На улицах Херсона их стало меньше. Действительно, вчера отмечали, что блокпосты исчезают. Блокпоста нет даже на микрорайоне "Остров", который всегда был усилен из-за систем ПВО.
– объяснил Хлань.
Остались ли российские оккупанты в Херсоне: смотрите видео
По его словам, вместе с тем, оккупантов стало "значительно больше" на Левобережье : в Каховке, Новой Каховке, Голой Пристани и Олешках.
"В Бериславском районе оккупанты повредили башни мобильной связи. Это для того, чтобы нельзя было увидеть передвижение военной техники. Поэтому связи, мобильного интернета и GPS нет", – резюмировал депутат.
Читайте также В Херсоне происходит очень странная чертовщина: почему она настораживает
Вас также может заинтересовать – в Херсонской области освободили еще одну деревню: смотрите видео
Ситуация в Херсонской области: последние новости
- Российские оккупанты бегут с правого берега Днепра на Херсонщине. В то же время, захватчики не готовы просто так покинуть захваченный областной центр.
- Несмотря на все, бойцы ВСУ уже достигли значительных успехов на Правобережье. Поэтому защитники могут освободить захваченный россиянами Херсон уже к концу осени.
- Тем временем российские оккупанты пытаются закрепиться на левом берегу Днепра. Они даже заминируют подступы к нему.
- В то же время в Пентагоне не сомневаются, что украинские войска могут отвоевать оккупированное Россией правобережье Херсонской области, включая сам Херсон.