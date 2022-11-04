Также изменилась ситуация с военным присутствием оккупантов в Херсоне. Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

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Депутат отметил, что на сегодняшний день как наглядно, так и по информации жителей Херсона можно сказать, что "оккупантов в военной форме" в городе стало значительно меньше.

На улицах Херсона их стало меньше. Действительно, вчера отмечали, что блокпосты исчезают. Блокпоста нет даже на микрорайоне "Остров", который всегда был усилен из-за систем ПВО.

– объяснил Хлань.

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По его словам, вместе с тем, оккупантов стало "значительно больше" на Левобережье : в Каховке, Новой Каховке, Голой Пристани и Олешках.

"В Бериславском районе оккупанты повредили башни мобильной связи. Это для того, чтобы нельзя было увидеть передвижение военной техники. Поэтому связи, мобильного интернета и GPS нет", – резюмировал депутат.

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