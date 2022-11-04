Також змінилася ситуація з військовою присутністю окупантів у Херсоні. Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
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Депутат зазначив, що на сьогодні як наочно, так і за інформацією мешканців Херсона можна сказати, що "окупантів у військовій формі" в місті стало значно менше.
На вулицях Херсона їх поменшало. Справді вчора відзначали, що блокпости зникають. Блокпоста немає навіть на мікрорайоні "Острів", який завжди був посиленим через системи ППО,
– пояснив Хлань.
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За його словами, разом з тим, окупантів стало "значно більше" на Лівобережжі: у Каховці, Новій Каховці, Голій Пристані та Олешках.
"У Бериславському районі окупанти пошкодили вежі мобільного зв'язку. Це для того, щоб не можна було побачити пересування військової техніки. Тому зв'язку, мобільного інтернету і GPS немає", – резюмував депутат.
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Ситуація на Херсонщині: останні новини
- Російські окупанти тікають з правого берега Дніпра на Херсонщині. Водночас загарбники не готові просто так залишити захоплений обласний центр.
- Попри все, бійці ЗСУ вони вже досягли значних успіхів на Правобережжі. Тому захисники можуть звільнити захоплений росіянами Херсон вже до кінця осені.
- Тим часом російські окупанти намагаються закріпитися на лівому березі Дніпра. Вони навіть заміновують підступи до нього.
- Водночас у Пентагоні не сумніваються, що українські війська можуть відвоювати окуповане Росією правобережжя Херсонської області включно з самим Херсоном.