Хоча ці речі суперечать одна одній, однак обидві тези правильні. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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За його словами, нелогічні дії окупантів на правому березі Дніпра пов'язані з тим, що Кремль розглядає різні дії у залежності від того, як розвиватиметься ситуація.

Я думаю, що Владімір Путін готується до обох варіантів розвитку подій у Херсоні. Тобто у нього є план А та план Б,

– сказав Гудков.

План А Путіна – оборона Херсона

Як зазначив політик, на Херсонщині росіяни створили розширену систему ешелонованої оборони. Зокрема, йдеться про:

укріплені вогневі точки та ходи сполучення;

всюди стоять бетонні та залізні загородження;

готові сховища для боєприпасів;

окупанти також підігнали військову техніку та закопали гранати й танки.

Опозиціонер, посилаючись на військових експертів, зазначив, що лобова атака такої лінії оборони коштуватиме дуже дорого. Однак такі лінії можна взяти при наявності достатніх сил. Для цього створюються неширокі ділянки прориву, куди йдуть війська.

Тоді ті, хто перебуває в обороні, фактично опиняються в оточенні. Я думаю, що Путін готує варіант А – це саме оборону Херсона, аби подивитися, чи здатні ЗСУ долати такі бар'єри,

– припустив Гудков.

У чому полягає план Б Путіна у Херсоні

Другий варіант Владіміра Путіна розрахований на те, що російська армія злякається і почне тікати.

Тоді потрібно підготуватися до евакуації військ, аби вивести з Херсона якомога більше російських військових і зробити це якомога швидше,

– сказав політик.

Він додав, що у такому разі перед російським керівництвом стоїть ще одне непросте завдання – зробити так, аби цей відступ з міста хоча б частково не нагадував ганебну втечу.

Роль Херсона у війні Росії проти України

Російський опозиціонер зазначив, що втрата росіянами Херсона стане переломним моментом у війні Росії проти України.

"Це буде сигналом для всього світу, що Путіну – кінець. За різних варіантів цей кінець буде трохи відтермінований у часі", – зазначив Гудков.

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Ситуація на Херсонщині: коротко