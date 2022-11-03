Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, останніми днями окупантам на Херсонщині зовсім несолодко.

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Зокрема, росіяни опинилися у дуже складній ситуації на правобережжі Дніпра.

Ситуація на правому березі Дніпра для росіян безнадійна. Таке враження, що відхід окупантів з правого берега прискорюється, причому з двох боків,

– зауважив херсонський активіст.

Що ускладнює ситуацію для окупантів на правому березі Дніпра

З одного боку, на окупантів активно тиснуть ЗСУ, які знищують об'єкти ворога на правому березі Дніпра.

В останню добу різко активізувалися українська артилерія та почастішали влучання у російські об'єкти. Навіть окремі одиниці техніки почали знищуватися точними влучаннями снарядів,

– сказав Молчанов.

З іншого боку, ситуація для окупантів ускладнюється тим, що спостерігається значне протистояння між самими російськими угрупованнями.

Одна група – це Міноборони і ГРУ на чолі з міністром оборони Сєргєєм Шойгу та начальником Генштабу російської армії Валєрієм Герасимовим. До цього ж табору належить партія "Єдіная росія".

До іншої групи входять секретар Ради безпеки Росії Ніколай Патрушев та перший заступник глави адміністрації Путіна Сєргєй Кірієнко. До цієї групи також приєдналися глава Чечні Рамзан Кадиров та власник ВПК "Вагнера" Євген Пригожин.

"ФСБ намагається ускладнити росіянам оборону Херсона"

За словами херсонського активіста, наслідком суперечок між цими таборами стали події на Херсонщині.

Кіріл Стрємоусов працює на одне угруповання, а російські війська – на інше. Мені здається, що ФСБ і Стрємоусов ускладнюють російській армії оборону на правому березі Дніпра,

– наголосив Молчанов.

За словами херсонського активіста, про це свідчить низка факторів:

Виведення російських тилів з правого берега Дніпра.

Знищення зв'язку та медицини як такої.

Зникнення будь-яких тилових установ.

Ускладнення торгівлі та перепони росіянам розраховуватися власними картками.

ЗСУ продовжують нищити переправи окупантів

Ввечері 2 листопада у районі Каховської ГЕС пролунали вибухи. Молчанов переконаний, що тут не обійшлося без участі ЗСУ.

У районі Каховської ГЕС почали знову бити по греблі і по російській переправі. Це відомо з наближених до ЗСУ каналів, які повідомляли про ці вибухи в режимі онлайн, – сказав активіст.

Він додав, що місцеві також підтвердили прильоти у районі ГЕС. Сама ж гребля унаслідок вибухів не постраждала, руйнувань зазнала лише російська переправа.

"Це справило на росіян гнітюче враження, особливо з урахуванням того, що паралельно велося відпрацювання також й по інших переправах – в районі Антонівського мосту та Голої Пристані", – зазначив Молчанов.

Росіяни брешуть про відсутність втрат у Голій Пристані

Окрім того, у Голій Пристані майже вщент зруйнували "адміністрацію" росіян. Як заявили окупанти, внаслідок удару ніхто не постраждав. Однак, на думку Молчанова, росіяни просто приховують свої втрати.

Цілком ймовірно, що у будівлі базувалися російські солдати, адже їх приїхало туди дуже багато. Судячи з вибуху, це була робота HIMARS, а не Excalibur. ЗСУ не витрачали б такий снаряд на пусту будівлю,

– додав херсонський активіст.

Володимир Молчанов розповів про ситуацію на Херсонщині: дивіться відео

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