Російські загарбники випустили 4 іранські дрони-камікадзе по Нікопольщині. Проте сили ППО знищили їх усіх, а паралельно подарували окупантам трішки "бавовни" на тимчасово окупованих територіях.

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Успіхи ЗСУ на Півдні

Українські підрозділи ракетно-артилерійських військ впродовж ночі виконали понад пів сотні вогневих завдань, зокрема результативно уразили альтернативну переправу в районі Антонівського мосту, що критично ускладнює ворогу логістику.

Крім цього, наші воїни традиційно завдали удару по скупченню ворожої техніки в районі Чорнобаївки. Окупанти намагались вивести цю техніку в інші місця дислокації. Остаточні результати ворожих втрат уточнюють.

Крім цього, за уточненою інформацією, підтверджено знищення до 60 російських загарбників в Першотравневому Баштанського району Миколаївщини напередодні.

До слова, за минулу добу підрозділи ракетних військ і артилерії Півдня виконали близько 150 вогневих завдань, та завдали 1 авіаудару по скупченню живої сили противника та техніці. Проте про знищення водних транспортних засобів не повідомлялося.

Вчора біля Антонівського мосту лунали вибухи

Про вибухи на Херсонщині повідомили 2 листопада близько 13:30.

Згодом у мережі з'явилося відео, яке підтвердило прильоти. Вибух був не один і стало очевидно, що хтось знову "покурив" біля Антонівського мосту. Офіційного повідомлення не було.

Лиш зараз ОК "Південь" повідомив про влучання в альтернативну переправу в районі Антонівського мосту, проте мовиться про те, що це трапилось вночі.

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