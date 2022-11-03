Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, в последние дни оккупантам на Херсонщине совсем несладко.
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В частности, россияне оказались в сложнейшей ситуации на правобережье Днепра.
Ситуация на правом берегу Днепра для россиян безнадежна. Такое впечатление, что отступление оккупантов с правого берега ускоряется, причем с двух сторон,
– отметил херсонский активист.
Что усложняет ситуацию для оккупантов на правом берегу Днепра
С одной стороны, на оккупантов активно давят ВСУ, уничтожающие объекты врага на правом берегу Днепра.
В последние сутки резко активизировались украинская артиллерия и участились попадания в российские объекты. Даже отдельные единицы техники начали уничтожаться точными попаданиями снарядов.
– сказал Молчанов.
С другой стороны, ситуация для оккупантов осложняется тем, что наблюдается значительное противостояние между самими российскими группировками.
- Одна группа – Минобороны и ГРУ во главе с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба российской армии Валерием Герасимовым. К этому же лагерю принадлежит партия "Единая россия".
- В другую группу входят секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и первый заместитель главы администрации Путина Сергей Кириенко. К этой группе также присоединились глава Чечни Рамзан Кадыров и владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.
"ФСБ пытается усложнить россиянам оборону Херсона"
По словам херсонского активиста, следствием споров между этими лагерями стали события на Херсонщине.
Кирилл Стремоусов работает на одну группировку, а русские войска – на другую. Мне кажется, что ФСБ и Стремоусов усложняют российской армии оборону на правом берегу Днепра.
– подчеркнул Молчанов.
По словам херсонского активиста, об этом свидетельствует ряд факторов:
- Вывод русских тылов с правого берега Днепра.
- Уничтожение связи и медицины как таковой.
- Исчезновение любых тыловых учреждений.
- Усложнение торговли и преграды россиянам рассчитываться своими карточками.
ВСУ продолжают уничтожать переправы оккупантов
Вечером 2 ноября в районе Каховской ГЭС раздались взрывы. Молчанов убежден, что здесь не обошлось без участия ВСУ.
В районе Каховской ГЭС начали снова бить по дамбе и по российской переправе. Это известно из приближенных к ВСУ каналов, которые сообщали об этих взрывах в режиме онлайн, – сказал активист.
Он добавил, что местные также подтвердили прилеты в районе ГЭС. Сама же дамба в результате взрывов не пострадала, разрушения потерпела только российская переправа.
"Это произвело на россиян удручающее впечатление, особенно с учетом того, что параллельно велась отработка также и по другим переправам – в районе Антоновского моста и Голой Пристани", – отметил Молчанов.
Россияне врут об отсутствии потерь в Голой Пристани
Кроме того, в Голой Пристани почти полностью разрушили "администрацию" россиян. Как заявили оккупанты, в результате удара никто не пострадал. Однако, по мнению Молчанова, россияне просто скрывают свои потери.
По всей вероятности, в здании базировались русские солдаты, ведь их приехало туда очень много. Судя по взрыву, это была работа HIMARS, а не Excalibur. ВСУ не тратили бы такой снаряд на пустующее здание,
– добавил херсонский активист.
Владимир Молчанов рассказал о ситуации в Херсонской области: смотрите видео
Что происходит на Херсонщине: последние новости
- Российские оккупанты разрушают вышки мобильной связи в Херсонской области. Они стремятся создать в регионе информационную блокаду.
- На протяжении нескольких дней появляется информация о том, что оккупанты бегут с правого берега Днепра. В оперативном командовании "Юг" подтвердили, что россияне действительно перевозят живую силу и технику на левый берег.
- Как сообщили в ГУР Минобороны, оккупанты в Херсонской области воруют все, до чего дотягиваются руки. В частности, они объявили о "национализации", а на самом деле воровстве, солнечных электростанций, если их владельцы не появятся в установленные сроки, чтобы засвидетельствовать свое право собственности.