Об этом в эфире национального телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, сообщает 24 канал. По ее словам, информационная блокада нужна оккупантам для того, чтобы заполнять сознание местных своими нарративами и агитировать их к так называемой "эвакуации"

Заметьте Готовим информацию, которая стоит ожидания, – ОК "Юг" о ситуации на фронте

Оккупанты разрушают вышки мобильной связи

Гуменюк рассказала, что россияне хотят, чтобы местные жители Херсона не чувствовали, что их защитят Силы обороны.

А в принципе мародерская сущность оккупантов проявляется даже в том, чтобы "утащить" что-то, что плохо лежит, стоит или нашлось.

– отметила руководитель пресс-центра.

Заметим, что россияне взрывают вышки сотовой связи на правом берегу Днепра. По информации местных телеграм-каналов, их уже уничтожили в Токаревке, Бериславе и Ивановке.



Россияне разрушают вышки сотовой связи на Херсонщине / Фото из местных телеграм-каналов

Кратко о ситуации на Херсонщине

Бойцы ВСУ продолжают контрнаступление в Херсонской области. Они уже добились значительных успехов в этом направлении. Поэтому до конца осени защитники могут освободить захваченный россиянами Херсон.

На протяжении нескольких дней появляется информация о том, что оккупанты бегут с правого берега Днепра. В оперативном командовании "Юг" подтвердили, что россияне действительно перевозят живую силу и технику на левый берег.

В то же время захватчики рассказывают херсонцам "пугалки" о ВСУ, которые будут уничтожать город и взрывать ГЭС, чтобы затопить территории. Так оккупанты пытаются принудить людей к депортации.



Россияне хотят создать в Херсонской области информационную блокаду / Фото из местных телеграм-каналов

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