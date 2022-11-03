Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт Петро Черник. Раніше повідомлялось про те, що окупанти на Херсонщині крадуть усе, до чого дотягуються.

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Інформаційно-психологічна операція росіян

Черник розповів, що зникнення російського прапора з будівлі адміністрації Херсонщини – це ще одна інформаційно-психологічна операція окупантів. Через неї ми вкотре намагаємось підняти планку очікувань. Треба припинити це робити й мислити виключно категоріями фактичних оцінок.

Будемо радіти, коли над Херсонщиною замайорить український прапор,

– зазначив військовий експерт.

Черник про те, що означає зникнення російського прапора в Херсоні над адміністрацією: дивіться відео

Звільнення Херсона

Він продовжив, що радіти треба буде ще й тоді, коли наші артилерійські батареї вийдуть на правому березі Дніпра в район портів самого Херсона. Коли вони влучать по лівобережжю по скупченню ворога. Коли цю інформацію підтвердить Генеральний штаб.

"Ось тоді ми будемо це все розбирати. До цього часу ми знову ж таки займаємось викривленням реальності. Цього не варто робити", – наголосив Черник.

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