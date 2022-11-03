Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт Петро Черник. Раніше повідомлялось про те, що окупанти на Херсонщині крадуть усе, до чого дотягуються.
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Інформаційно-психологічна операція росіян
Черник розповів, що зникнення російського прапора з будівлі адміністрації Херсонщини – це ще одна інформаційно-психологічна операція окупантів. Через неї ми вкотре намагаємось підняти планку очікувань. Треба припинити це робити й мислити виключно категоріями фактичних оцінок.
Будемо радіти, коли над Херсонщиною замайорить український прапор,
– зазначив військовий експерт.
Черник про те, що означає зникнення російського прапора в Херсоні над адміністрацією: дивіться відео
Звільнення Херсона
Він продовжив, що радіти треба буде ще й тоді, коли наші артилерійські батареї вийдуть на правому березі Дніпра в район портів самого Херсона. Коли вони влучать по лівобережжю по скупченню ворога. Коли цю інформацію підтвердить Генеральний штаб.
"Ось тоді ми будемо це все розбирати. До цього часу ми знову ж таки займаємось викривленням реальності. Цього не варто робити", – наголосив Черник.
Новини Херсонщини: останні події
- Росіяни створюють усі умови, щоб депортувати українців з Херсонщини. Самий обласний центр уже фактично переживає гуманітарну катастрофу.
- На Херсонщині окупанти відчувають, що їхній час добігає кінця. Так вони вдаються до різного роду провокацій, зокрема підривають порожні будівлі у Херсоні та вишки.
- У Голій Пристані на Херсонщині 3 листопада було "бавовняно". В одній з будівель окупованого міста розгулялося "Бавовнятко", майже вщент зруйнована адміністрація росіян.