Про це в ефірі національного телемарафону розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, повідомляє 24 канал. За її словами, росіяни також облаштовують траншейні засоби оборони та використовують залізобетонні конструкції.

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Росіяни облаштовуються на лівому березі Дніпра

Гуменюк розповіла, що росіяни облаштовуються на лівому березі Дніпра поспіхом. Вони традиційно викрадають у місцевих жителів будівельні матеріали й все, що погано лежить.

Те, що вони намагаються розповсюджувати майже по всій окупованій території таку видимість, що перевозяться залізобетонні конструкції, – це теж певний психологічний тиск на людей про те, що вони тут на постійно, вони укріплюються і намагаються створити рубежі оборони,

– додала керівниця пресцентру.

За її словами, зникнення російських прапорів з адмінбудівель у Херсоні може бути проявом певної провокації. Росіяни намагаються створити враження, що залишили населений пункт і заходити в нього безпечно. Однак з огляду на те, що окупанти готувалися до вуличних боїв та як вони розташовували свої підрозділи, у ЗСУ розуміють, що це запланована тактика.

"Не варто поспішати радіти. Треба розуміти, що гібридна війна означає й ось такі інформаційні вкиди, атаки, які можуть бути розраховані на послаблення регулярних військ. Але ми бачимо ситуацію трошки під іншим кутом і зреагуємо адекватно", – підсумувала Гуменюк.

Зверніть увагу! Бійці ЗСУ продовжують контрнаступ на Херсонщині. Вони вже досягли значних успіхів – захисники можуть звільнити захоплений росіянами Херсон до кінця осені.

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