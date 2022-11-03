Про це 24 каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона також зазначила, що все залежить від того, до яких заходів оборони вони зараз готуються.

Читайте також Пастка чи авантюра вуличних боїв: що відбувається в Херсоні і куди тікають окупанти

Але за словами Наталії Гуменюк, ми бачимо – навіть якщо росіяни залишають блокпости – це може свідчити лише про те, що окупована територія "звільнена" від місцевих мешканців і підготовлена до активних бойових дій.

Росіяни все ж намагаються агітувати людей виїжджати за їх планом "евакуації", яка насправді більше схожа на депортацію.

Що відомо про плани росіян у тимчасово окупованому Херсоні: дивіться відео

Росіяни заборонили перетинати Дніпро

"І водночас, на сьогодні росіяни заборонили переміщення через річку Дніпро, перекрили доступи до берегів, не дають можливості місцевим використовувати приватні плавзасоби – використовують окупанти їх для власних військових потреб", каже Гуменюк.

Це може свідчити про те, що вони намагаються або евакуювати найцінніше, або ущільнити оборону вздовж берегів,

– зазначає речниця ОК "Південь".

З будівлі Херсонської ОДА зняли російський прапор

Наталія Гуменюк зазначає, що ЗСУ розуміють – росіяни будуть вдаватися до схожих провокацій, оскільки вони дуже ретельно створювали наративи, мовляв, вони йдуть із Херсону.

"Ми знаємо, що є оборонні комплекси навколо самого Херсону. Знаємо, що підрозділи наповнені "мобіками" залишаються на місцях і оборона Херсону облаштована", – додає Наталія Гуменюк.

Тому, зараз є спроби створити у нас певне враження, але Сили Оборони володіють справжньою інформацією і готують стратегічні плани.