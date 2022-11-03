Об этом 24 каналу рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она также отметила, что все зависит от того, к каким мерам обороны они сейчас готовятся.

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Но, по словам Натальи Гуменюк, мы видим – даже если россияне покидают блокпосты – это может свидетельствовать лишь о том, что оккупированная территория "освобождена" от местных жителей и подготовлена к активным боевым действиям.

Россияне все же пытаются агитировать людей выезжать по их плану "эвакуации", который на самом деле больше похож на депортацию.

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"И в то же время, на сегодняшний день россияне запретили перемещение через реку Днепр, перекрыли доступы к берегам, не дают возможности местным использовать частные плавсредства – используют оккупанты их для собственных военных нужд", говорит Гуменюк.

Это может свидетельствовать о том, что они пытаются либо эвакуировать самое ценное, либо уплотнить оборону вдоль берегов,

– отмечает спикер ОК "Юг".

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Наталья Гуменюк отмечает, что ВСУ понимают – россияне будут прибегать к подобным провокациям, поскольку они очень тщательно создавали нарративы, мол, они уходят из Херсона.

"Мы знаем, что есть оборонные комплексы вокруг самого Херсона. Знаем, что подразделения, наполненные "мобиками", остаются на местах и оборона Херсона обустроена", – добавляет Наталья Гуменюк.

Поэтому сейчас есть попытки создать у нас определенное впечатление, но Силы Обороны обладают настоящей информацией и готовят стратегические планы.