Українці зможуть відвоювати окуповану Херсонщину. Про це на пресконференції заявив міністр оборони США Ллойд Остін, передає 24 канал.

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Чи можуть українці захопити решту території Херсонської області на правобережжі Дніпра: я, безумовно, вірю в те, що вони здатні це зробити. Найголовніше, що українці вірять в те, що вони здатні це зробити,

– сказав Остін.

Він додав, що українські бійці вдавалися до методичних і вкрай ефективних зусиль із відвойовування їхньої суверенної території. Він переконаний, що вони продовжать тиск, поки не встановлять контроль над своїми територіями на правому березі річки.

Яка ситуація на Херсонщині

Російські окупанти намагаються закріпитися на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Перед тим вони примусово "евакуювали2 людей з правобережжя. Загарбники навіть заміновують підступи, побоюючись просування ЗСУ.

Цікаво, що з адмінбудівель у Херсоні зникли російські прапори. Однак в ОК "Південь" попередили, це може бути проявом певної провокації. Росіяни намагаються створити враження, нібито залишили населений пункт і заходити в нього безпечно.

Раніше повідомляли, що окупанти готуються до вуличних боїв у Херсоні.

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