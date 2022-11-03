ЗСУ приготуватися

Раніше вони навпаки не підтверджували здачу міст жодного разу, аж до тих пір, поки поразка не ставала очевидною.

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Познімали прапори, що дивно. Бо вони завжди кидають навіть солдатів, коли втікають, і ніколи не заморочувалися зі зняттям прапорів.

На будівлі Херсонської ОДА загадково зникла російська ганчірка-триколор / Колаж 24 каналу

Не залишає відчуття, що вони готують якийсь на*бос. Готують, правда, дуже по-русскі – думаю, всі ці дивні речі чудово бачу не тільки я, а й ціла купа людей, перш за все із ЗСУ.

Думаю, ми готові до будь якого розвитку подій. Але такі дивні дії свиней все одно насторожують.

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