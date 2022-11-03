ВСУ приготовиться

Раньше они наоборот не подтверждали сдачу городов ни разу, вплоть до тех пор, пока поражение не становилось очевидным.

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Поснимали флаги, что удивительно. Потому что они всегда бросают даже солдат, когда бегут, и никогда не морочились со снятием флагов.

На здании Херсонской ОГА загадочно исчезла российская тряпка-триколор / Коллаж 24 канала

Не покидает ощущение, что они готовят какой-то на*бос. Готовят, правда, очень по-русски – думаю, все эти странные вещи прекрасно вижу не только я, но и целая куча людей, прежде всего из ВСУ.

Думаю, мы готовы к любому развитию событий. Но такие удивительные действия свиней все равно настораживают.

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