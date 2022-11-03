Немецкое прозрение

Вот эту, например, его "торжествующую" фразу – "Зеленскому никогда не удастся соскочить с крючка Минских соглашений и формулы Штайнмайера!".

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Фамилия министра иностранных дел, затем президента ФРГ, долгое время была для большинства украинцев мемом, символизирующим слабость Запада, его капитулянство перед рашистской агрессией. Но приезд Штайнмайера в Киев стал мужественным поступком порядочного человека. Я имею в виду прежде всего его интеллектуальное мужество – качество не менее ценное, чем физическое мужество.

Прозрение Штайнмайера, осудившего свои собственные и своей партии иллюзии и ошибки в путинском режиме, характерно сейчас для немецкого общества в целом. Свидетельство все более ужасных путинских преступлений вызывает у немцев чувство стыда за многие годы политики путин verstehen.

Все-таки десятилетие денацификации и покаяния за гитлеровские преступления не прошли даром для коллективного немецкого сознания. На наших глазах происходит тектонический сдвиг в немецкой внешней политике.

Ответ тьме

Слишком долго Путин и, к сожалению, послушный ему в большинстве своем народ нарушали все законы Божьи и человеческие, переступив все мыслимые границы. Мгновенным ответом на начавшиеся 9 октября варварские атаки против гражданской инфраструктуры Украины стал саммит G7 11 октября. Эта реакция цивилизационного мира была прежде всего нравственной, но огромны ее политические последствия.

Во время встречи G7 превратилась в Большую Восьмерку. Президент Украины Зеленский провел фактически селекторное совещание с главами крупнейших стран свободного мира. Историческое заявление саммита по Украине открывается знаменательными словами:

Мы, лидеры группы G7, встретились сегодня с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Наша встреча состоялась на фоне последних ракетных ударов по гражданской инфраструктуре и городам по всей Украине, повлекших гибель невинных мирных жителей. Мы самым решительным образом осуждаем эти атаки и напоминаем, что неизбирательные нападения на ни в чем не повинное гражданское население являются военным преступлением. Мы привлечем к ответственности президента Путина и тех, кто виноват в осуществлении этих атак.

Государства-члены G7 поддержали предложенный Зеленским План справедливого мира из 4 пунктов:

полное восстановление территориальной целостности Украины;

юридические и военные гарантии безопасности Украины в будущем;

восстановление экономики Украины в том числе за счет репараций, наложенных на РФ;

привлечение к ответственности российских военных преступников.

Сейчас эти требования – уже не план Владимира Зеленского. Это – ультиматум Большой восьмерки, предъявленный Российской Федерации.

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Украина – щит четвертой мировой войны

После каждой мировой войны (а сегодня мы являемся свидетелями и участниками 4-й мировой войны) возникает новая архитектура европейской и мировой безопасности. И создают его государства-победительницы. В нашем случае главные государства-победительницы – Украина, Великобритания, США.

Украина своим героическим сопротивлением рашистской агрессии пробудила и сплотила, казалось бы, уходящий из мировой истории расслабленный, гедонистский, потерявший политическую волю Запад. Для этого Украине пришлось самой занять пустовавшую вакансию лидера свободного мира. И ее лидерство кардинально изменило не только ход войны в Украине, но и геополитическую ситуацию в Центральной Европе, на всем постсоветском пространстве и на Дальнем Востоке (!).

Правильно подметил в одном из своих интервью генерал Бен Ходжес: "Китай никогда не простит Путину, что он разбудил Запад".

Но несопоставима цена, которую платят союзники за нашу общую Победу. Для Украины – это тысячи и тысячи человеческих жизней. Сократить эти жертвы, которые приносят украинцы во имя безопасности и свободы не только своей Родины, но и всего свободного мира могут только немедленные форсированные поставки Украине наступательных вооружений, необходимых для скорейшего разгрома российской группировки.

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Вернувшись в Берлин, президент ФРГ, пораженный тем, что он увидел и понял в Украине, отчеканил новую Формулу Штайнмайера – "Война России в Украине превратила в пепел европейскую безопасность. Это нападение на все, что отстаиваем мы, немцы. Германия и РФ сегодня противостоят друг другу".

Провозглашенную им 28 октября речь будущие историки назовут исторической, поворотной в немецкой внешней политике, будут ставить ее в один ряд с лучшими образцами военно-политической публицистики Черчилля. Если, конечно, в ближайшее время танки "Леопард-2" будут предоставлены в требуемом количестве героическим украинским воинам.

Детальнее ознакомиться с книгой Андрея Пионтковского "Третий путь к рабству" можно по ссылке.

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