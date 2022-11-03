Отредактированная классика

Ну и немного еще россиянам – по мере все более неотвратимого их перехода от "Париж за две недели" (зачеркнуто) "Киев за три дня" – до "за что гибнут наши мальчики".

Достойно внимания Эрдоган мимоходом вонзил очередной ятаган в спину "другу Владимиру" и заставил его утереться

Парадоксально, как в этом фильме ловко изъят главный ремарковский нерв – личной боли за коллективную ответственность, одиночества пришедших в сознание жертв всенародного одурманивания.

Даже крайне важный в романе отпуск героя домой для этого пришлось отменить, в фильме воюют только "мальчики" и Путин (зачеркнуто) Гинденбург, как будто это снимали какие-то условные "хорошие русские".

Не исключено, с точки зрения агрессора война всегда выглядит иначе, чем с точки зрения жертвы, и еще и потому культурам "агрессивной памяти" легче поладить между собой, чем травматизированным "с другой стороны"… Но это значит, что и ПТСРы у нас будут разные, вот в чем штука. И окопы тоже.

Актуальное – украинские Герои вырыли колодец в окопе: смотрите видео