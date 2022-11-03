Фюрерка заставили пятиться
Потому что соглашение ставило и Украину, и ООН в зависимость от прихотей чемодана фюрерка. Что радовало его чувство значимости для мира и тем самым подталкивало к необратимым решениям.
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Но выяснилось, что фюрерок себя уже не контролирует. И его обидка за то, что неизвестные беспилотники погоняли корабли Черноморского флота РФ Севастопольской бухтой, как тараканов по кухне, вылились в отказ от "зернового соглашения". Это было именно эмоциональное решение Путина, потому что через некоторое время пошло смягчение позиции – уже не отказ, а приостановка участия, а затем и готовность продлить соглашение, если Украина предоставит какие-либо гарантии.
Гарантии, что мы не будем бить оккупантов везде, где возможно? Ну-ну, размечтался болезный. И дальше начались унижения недоимперии.
Россия трижды села в лужу
Во-первых, чтобы оправдать фортель фюрерка, Кремль вынужден был придумать откровенную ахинею относительно того, что атаковавшие флот недоимперии беспилотники каким-то образом использовали "зерновой коридор безопасности". Этот коридор что? режим невидимости обеспечивает?
Во-вторых, после неубедительной первой ахинеи пришлось придумывать следующую, такую же корявую – что, мол, зерновозы, которые заходят в украинские порты, на самом деле тайно везут нам оружие. Блин, вот если бы так! Но, к сожалению.
В-третьих, главное унижение, что "зерновое соглашение" продолжилось, несмотря на демарши Кремля. И гарантом его стал президент Турции Эрдоган, который мимоходом вонзил очередной ятаган в спину "друга Владимира". Первый караван с зерном уже прошел в сторону Турции, оставив недоимперию в бессильной злобе захлебываться собственным дерьмом.
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Что ей теперь, атаковать караван сухогрузов после четких заявлений Турции? И вступать в безнадежный конфликт с флотом НАТО? Или утереться и еще раз объявить, что "все идет по плану"? Но так даже верноподданные бараны скоро начнут о чем-то догадываться.
Разумеется, Реджеп Эрдоган действует не в украинских, а исключительно в турецких интересах, как он их понимает. Но его поведение – свидетельство того, что мир перестает бояться "Нижнюю Вольту с неточными ракетами и сомнительным по работоспособности ядерным оружием".
Забудьте о ядерной дубинке
P. S. Недоимперия сообщила, что вернулась к "зерновому соглашению", поскольку якобы получила гарантии Украины. Гы-гы.
Актуальное – почему Путин вернулся к зерновому соглашению, несмотря на угрозы: смотрите видео