Штайнмайер во время визита в Корюковку был вынужден отправиться в бомбоубежище из-за воздушной тревоги. Сирена прозвучала, когда Штайнмайер общался со СМИ.

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Штайнмайер находился в укрытии более часа

Неожиданно приехавшему в Украину немецкому президенту пришлось "вести спонтанный разговор" с гражданским населением в бомбоубежище. Украинки рассказали немецкому президенту, что практически каждый день слышат звуки сирен и уже привыкли к ним.

Сирена прозвучала, когда Штайнмайер был на улице: видео

Luftalarm beim Besuch des Bundespräsidenten in Korjukiwka, im Norden der Ukraine. Während das Steinmeier-Team nervös wird, fällt es @barthreb schon gar nicht mehr auf. So, wie es vielen Menschen in der Ukraine geht. pic.twitter.com/5xKVKHYdFO — Vassili Golod (@VassiliGolod) October 25, 2022

Издание BILD информирует, что Штайнмайер провел в укрытии более часа. Сообщается, что тревогу объявили, когда президент Германии общался с мэром Корюковки Ратаном Ахмедовым.

Это дало нам особенно четкое представление о тех условиях, в которых каждый день здесь живут люди.

– сказал Штайнмайер.

Штайнмайер впервые приехал в Украину с 24 февраля

Это первый визит президента Германии в Украину с начала полномасштабной войны. В прошлом году Штайнмайер тоже посещал Корюковку, где в марте 1943 года нацисты убили всех жителей, а городок сожгли.

Ожидается, что Штайнмайер должен вернуться в Киев и встретиться с Владимиром Зеленским. На прошлой неделе поездка Штайнмайера в Киев была отложена из соображений безопасности.

Штайнмайер планировал визит в Украину еще в апреле, из-за чего разгорелся скандал. В частности, немецкий президент, близкий к России, заявил, что его визит отклонили. В Киеве сказали, что не получала запросы от немецкого президента.

В Германии критиковали Украину из-за позиции в отношении Штайнмайера. Немецкий канцлер Олаф Шольц сказал, что приедет в Киев в том случае, если это сделает и Штайнмайер.

В начале мая "конфликт" удалось уладить. Президенты Украины и Германии провели беседу.

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