Штайнмайер впервые с начала войны приехал в Украину. В столицу президент Германии добрался, уже традиционным для этого времени путем, по железной дороге.

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Укрзализныця встретила Штайнмайера ирисами: при чем здесь системы ПВО

Укрзализныця встретила Штайнмайера по особому, в купе его ждали цветы. Букетом ирисов намекнули на зенитно-ракетные комплексы IRIS-T, предоставленные Германией Украине.

Любовь к ирисам у нас у всех общая, что поделаешь,

– отметили в Укрзализныце.



Ирисы, которые Укрзализныця подготовила для Штайнмайера / Фото пресс-службы Укрзализныци

Журналист телекомпании ARD Матиус Дейз также рассказал о поездке в вагоне "Укрзализныци". И опубликовал открытки с фото комплекса ПВО IRIS-T, которые были в поезде.



Картинка из купе, где ехал президент Германии / Фото из твиттера журналиста



Штайнмайер выразил солидарность с Украиной / Фото с твиттера журналиста

12 октября министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что система IRIS-T из Германии прибыла в Украину. Через несколько дней спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что полученная система ПВО уже успешно работает на южном направлении. Он также отметил, что IRIS-T еще в мире нет, Германия поставляет его первым в Украину.

Также Германия планирует предоставить Украине еще три комплекса IRIS-T. Обещают, что его доставят как можно скорее.

Что известно об IRIS-T SLM

Это самая современная система противовоздушной обороны немецкого производства, разработанная немецкой оборонной компанией Diehl Defence. Система предназначена для уничтожения крылатых и баллистических ракет, а также самолетов, вертолетов и БПЛА.

Штайнмайер прибыл в Киев: что известно

Утром 25 октября стало известно, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в столицу Украины. Он намерен встретиться с Владимиром Зеленским.

Штайнмайер выразил свою солидарность с Украиной. И пообещал, что будет поддерживать наше государство – экономически, политически и военно.

Штайнмайер также призвал немцев не забывать, сколько страданий и разрушений принесла война украинцам.

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