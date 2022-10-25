Штайнмаєр вперше від початку війни приїхав до України. До столиці президент Німеччини дістався, вже традиційними для цього часу шляхом, залізницею.

До теми У Київ приїхав президент Німеччини Штайнмаєр

Укрзалізниця зустріла Штайнмаєра ірисами: до чого тут системи ППО

Укрзалізниця зустріла Штайнмаєра по особливому, в купе на нього очікували квіти. Букетом ірисів натякнули на зенітно-ракетні комплекси IRIS-T, які Німеччина надала Україні.

Любов до ірисів у нас у всіх спільна, що поробиш,

– зазначили в Укрзалізниці.



Іриси, які Укрзалізниця підготувала для Штайнмаєра / Фото пресслужби Укрзалізниці

Журналіст телекомпанії ARD Матіус Дейз також розповів про поїздку у вагоні Укрзалізниці. Та опублікував листівки з фото комплексу ППО IRIS-T, які були у потягу.



Картинка з купе, де їхав президент Німеччини / Фото з твітеру журналіста



Штайнмаєр висловив солідарність з Україною / Фото з твітеру журналіста

12 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що система IRIS-T із Німеччини прибула в Україну. Через декілька днів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що отримана система ППО вже успішно працює на південному напрямку. Він також зазначив, що IRIS-T ще у світі немає, Німеччина поставляє його першим в Україну.

Також Німеччина планує надати Україні ще три комплекси IRIS-T. Обіцяють, що його доставлять якнайшвидше.

Що відомо про IRIS-T SLM

Це найсучасніша система протиповітряної оборони німецького виробництва, яка розроблена німецькою оборонною компанією Diehl Defence. Система призначена для знищення крилатих та балістичних ракет, а також літаків, гелікоптерів та БПЛА.

Штайнмаєр прибув до Києва: що відомо

Вранці 25 жовтня стало відомо, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув до столиці України. Він планує зустрітися з Володимиром Зеленським.

Штайнмаєр висловив свою солідарність з Україною. Та пообіцяв, що буде підтримувати нашу державу – економічно, політично та військово.

Штайнмаєр також закликав німців не забувати про те, скільки страждань і руйнувань принесла війна українцям.

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